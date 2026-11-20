Під російський удар потрапило підприємство з іноземними інвестиціями у Броварах біля Києва – постачальник віконної та дверної фурнітури "VBH Україна".

Про це повідомили у компанії "VBH Україна" (ТОВ "Фаубеха Україна").

"Сьогодні вночі наше підприємство в Броварах пережило ще страшніший удар від рашистських терористів, ніж був попередній. Але нас це не зламає!", – написав у Facebook виконавчий директор компанії Юрій Ткаченко.

"Наразі проводимо всі необхідні дії для відновлення роботи. Просимо всіх віднестися з розумінням та по-партнерські до можливих затримок у постачанні комплектуючих", – додав він.

Раніше компанія повідомляла, що в під час масованого ракетного обстрілу міста Бровари вибуховими хвилями та падінням уламків було суттєво пошкоджено територію та будівлю, де розташовано центральний офіс та склад підприємства.

ТОВ "Фаубеха Україна" з уставним капіталом в мільйон гривень створено у травні 2022 р. За даними YouControl, засновниками є естонська "UFHE OU" (51%), кінцевими бенефіціарами Сауга Індрек (Естонія) та громадяни України Володимир Пузій та Юрій Чихман (по 24,5%).

За підсумками 9 місяців 2026 року компанія отримала чистий дохід в 488,1 млн грн, що на 22% вище аналогічного періоду минулого року, чистий прибуток склав 51,7 млн грн, що на 13,3% вище результатів 9 місяців 2025 року.

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Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч проти 20 листопада було зруйновано кондитерський цех компанії Milfey, яка виготовляє торти, тістечка та інші кондитерські вироби.