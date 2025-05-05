Volvo сокращает половину штата на предприятии по производству батарей

Novo Energy, совместное предприятие Volvo Cars, объявило об увольнении 150 работников - половины своей команды - на фоне экономических трудностей и банкротства шведского производителя аккумуляторов Northvolt.

Об этом пишет Reuters.

"Несмотря на все усилия по сохранению бизнеса и активный поиск нового технологического партнера, нынешние экономические вызовы и рыночные условия сделали невозможным продолжение работы в прежнем объеме", - пояснил генеральный директор Novo Energy Эдриан Кларк.

Предприятие, созданное в 2021 году Volvo и Northvolt, должно было построить завод по производству батарей в Гетеборге на западе Швеции. Еще в январе компания сократила 30% персонала как часть программы экономии.

Сейчас Novo Energy планирует сохранить ограниченную деятельность и завершить первую фазу строительства. В то же время компания продолжает искать нового партнера и оценивает варианты, которые позволят возобновить полноценную работу.

В феврале Volvo выкупила долю Northvolt в совместном предприятии фактически за символическую сумму, после того как бывший партнер объявил о банкротстве в марте.

Напомним:

Согласно новому исследованию, Европа рискует стать "сборочным заводом" для китайских производителей аккумуляторов, если на континенте не будут введены в действие правила, которые обеспечат передачу технологий и навыков в обмен на государственную помощь.

Шведская компания Northvolt, которая должна была стать основным в Евросоюзе конкурентом Китая в производстве аккумуляторов для электромобилей, подала заявление о банкротстве.

Китайская аккумуляторная промышленность столкнулась с укрупнением предприятий, что привело к уменьшению инвестиций и выходу из нее меньших игроков.