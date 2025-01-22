Власник TikTok планує скупити ШІ-чипи Nvidia та Huawei на $12 мільярдів

Власник TikTok, компанія ByteDance, планує витратити понад $12 млрд на інфраструктуру штучного інтелекту цього року, роблячи ставку на передові технології для нового зростання.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Пекінська компанія заклала в бюджет 40 млрд юанів ($5,5 млрд) для придбання чипів ШІ у Китаї у 2025 році, що вдвічі більше, ніж минулого року, повідомили двоє осіб, знайомих із планами. Крім того, група планує інвестувати близько $6,8 млрд за кордоном для посилення можливостей навчання базових моделей, використовуючи передові чипи Nvidia.

Близько 60% замовлень на напівпровідники в межах Китаю будуть розміщені у місцевих постачальників, таких як Huawei та Cambricon, а решта буде витрачена на чипи Nvidia зі зниженими характеристиками, адаптованими до американських експортних обмежень.

Іноземні інвестиції на суму $6,8 млрд призначені для розширення обчислювальних потужностей ByteDance для навчання моделей ШІ. Проте ці плани можуть натрапити на труднощі через нещодавно розширені експортні обмеження США, спрямовані на перешкоджання китайським компаніям у створенні чутливих технологій.

Компанія сформувала значний бюджет на закупівлю графічних процесорів у 2025 році ще до останніх втручань у США.

Під керівництвом засновника Чжана Їміна ByteDance стала лідером у гонці штучного інтелекту в Китаї. Вона активно розвиває власну інфраструктуру ШІ для навчання базових моделей і впровадження функцій ШІ на своїх платформах.

ByteDance також збільшила обчислювальні потужності в Південно-Східній Азії, особливо в Малайзії. Хоча китайським компаніям заборонено купувати чипи Nvidia за межами США з 2023 року, вони змогли отримати доступ до них через договори оренди із сторонніми дата-центрами.

Ця лазівка була закрита минулого тижня адміністрацією Байдена, яка видала нові правила, згідно з якими особи власника та оператора чипів мають проходити процедуру перевірки.

Хоча Трамп може зайняти іншу позицію щодо експортних обмежень, ці правила, якщо їх суворо виконуватимуть, зроблять закупівлю чипів за кордоном для ByteDance ще складнішою.

Компанія вже розмістила великі замовлення для створення зарубіжних потужностей ШІ цього року, зокрема через орендні угоди, сказав один із джерел. Цього має бути достатньо для більшості потреб компанії у 2025 році, але подальші перспективи залишаються невизначеними.

Нагадаємо:

Соціальна мережа TikTok перестала працювати у Сполучених Штатах менш ніж за дві години до того, як заборона повинна була вступити в силу.

Дональд Трамп не виключає збереження китайської власності на TikTok, якщо будуть вжиті заходи для забезпечення захисту і зберігання даних американських користувачів в США.

Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони популярного додатка для розміщення коротких відео TikTok, який мав бути закритий 19 січня.