У “Фокстроті” новий гендиректор

Новим СЕО "Фокстроту" став багаторічний топменеджер компанії Юрій Поліщук.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У 2019-2020 роках він обіймав посаду комерційного директора компанії, а до цього 14 років працював у мережі, з яких шість років – на посаді фінансового директора.

"Кар’єра Юрія Поліщука охоплює понад 10 років досвіду на керівних посадах у роздрібній торгівлі (зокрема, фінансовий директор, директор з комерційних продажів, виконувач обов'язків генерального директора) та 15 років у сфері фінансового менеджменту", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що завданням компанії із новим СЕО стане цифровізації та покращення корпоративного управління.

Нагадаємо:

Напередодні, 3 жовтня, Олексій Зозуля, екс-СЕО Фокстрот, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що покидає компанію.