У Запоріжжі з'явиться мобільний автовокзал замість зруйнованого внаслідок обстрілу

На місці зруйнованого російський авіаударом центрального автовокзалу в Запоріжжі з'являться тимчасові каси та пункти для пасажирів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає "Укрінформ".

Як зазначив Федоров, раніше цей вокзал обслуговував і ту територію, яка наразі окупована, але також звідти вирушали рейси до Дніпра, Києва та інших регіонів.

"Ми на цьому місці облаштуємо функціонування автовокзалу. Мобільний пункт для кас зробимо і мобільний пункт для обслуговування пасажирів і таким чином забезпечимо рух саме з цього місця", – сказав він.

За словами Федорова, перон автовокзалу вцілів, зруйновано основну будівлю.

Нагадаємо:

10 серпня російські війська завдали удару по автовокзалу в Запоріжжі, 20 людей дістали поранень, аварійно-рятувальні роботи завершено.