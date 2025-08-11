В Запорожье появится мобильный автовокзал вместо разрушенного в результате обстрела

На месте разрушенного российским авиаударом центрального автовокзала в Запорожье появятся временные кассы и пункты для пассажиров.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает "Укринформ".

Как отметил Федоров,ранее этот вокзал обслуживал и ту территорию, которая сейчас оккупирована, но также оттуда отправлялись рейсы в Днепр, Киев и другие регионы.

"Мы на этом месте обустроим функционирование автовокзала. Мобильный пункт для касс сделаем и мобильный пункт для обслуживания пассажиров и таким образом обеспечим движение именно с этого места", - сказал он.

По словам Федорова, перрон автовокзала уцелел, разрушено основное здание.

Напомним:

10 августароссийские войска нанесли удар по автовокзалу в Запорожье, 20 человек получили ранения, аварийно-спасательные работы завершены.