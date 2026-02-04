Гнучкий графік: в яких професіях побільшало вакансій з цією умовою
У грудні торік загальна кількість "гнучких" вакансій була на 9% вища, ніж у грудні 2024.
Про це йдеться в дослідженні від OLX Робота.
Згідно з аналітикою, найбільша кількість таких оголошень по Україні – на вакансії водія, продавця, вантажника, касира, прибиральника, різноробочого у категорії "Будівництво, облицювальні роботи" та кухаря.
Також пропозиції з гнучким графіком роботи активно публікують у категорії "Початок кар'єри", де спостерігали зростання активності пошукачів.
Якщо аналізувати зміни, то помітне зростання рівня пропозиції також фіксували на вакансію менеджера по роботі з клієнтами: кількість оголошень з гнучким графіком роботи стала більшою в 4 рази, згідно з даними дослідження.
Помітне зростання кількості таких пропозицій спостерігали і для:
- Операторів колл-центру, +156%;
- Пакувальників, +105%;
- Електриків, +69%;
- Адміністраторів, +42%;
- Різноробочих у категорії будівництва, +37%.
Як зазначають аналітики, частіше гнучкий графік у 2025 роботодавці почали пропонувати у категорії готельно-ресторанного бізнесу, а саме на посади бариста (+11%), бармена (+24%), кухаря (+18%), офіціанта (+21%).
Таку ж тенденцію спостерігали і на низку вакансій у категорії логістики та доставки: водій (+23%, та вантажник (+11%).
Експерти інформують, що найбільше оголошень із гнучким графіком роботи та відгуків на них фіксували у п'ятірці великих міст України.
Лідером наприкінці 2025 став Київ, де традиційно розміщують найбільше вакансій. Далі в переліку – Одеса та Львів, де кількість подібних пропозицій на одному рівні. Дещо менші показники – у Дніпрі та Харкові.
Нагадаємо:
Найбільш популярними галузями серед тих, хто шукав роботу у 2025 році були PR, реклама і дизайн.