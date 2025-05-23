В Україні зросли ціни на оренду заміських будинків: де найбільше

У селах Київської, Львівської, Івано-Франківської та Одеської областей зросли ціни на оренду заміських будинків.

Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

Найдорожче оренда заміського будинку коштуватиме на Київщині: медіанна ціна у квітні 2025 року становить 103 тис. грн (найвища по Україні). Це на 37% більше, ніж у квітні минулого року.

Попит на заміські будинки у Київській області хоч і зменшився у квітні 2025 (-18%), проте також залишається найвищим серед інших областей. Щодо пропозиції, то у порівнянні з квітнем 2024 року спостерігається незначне зростання кількості оголошень про оренду будинків в регіонах: +6%.

На Заході України лідирує Львівська область. Медіанна вартість оренди заміського будинку зросла на 4% у квітні 2025 року та становить 27 тис. грн.

На відміну від Київської області, на Львівщині пропозиція зменшилась цього року: -11%. Також зменшилась кількість відгуків на оголошення про оренду заміських будинків — на 23%. Попит перевищує пропозицію: у середньому 10 відгуків на 1 оголошення.

На Івано-Франківщині медіанна ціна також зросла, +20%, однак залишається нижчою, ніж на Львівщині, та становить 12 тис. грн.

Попит та пропозиція в Івано-Франківській області зросли незначно у квітні 2025 року. Попит на будинки на Івано-Франківщині вдвічі менший, аніж на Львівщині.

На Півдні Україні найбільше зростання медіанної вартості довготривалої оренди заміських будинків відбулося в Одеській області: +80%, до 18 тис. грн.

З-поміж південних регіонів в Одеському — попит найвищий. На 1 оголошення про оренду заміського будинку - в середньому 12 відгуків.

Попит на оренду заміських будинків традиційно зростає влітку, коли багато людей шукають житло для відпочинку та переїзду за місто або у найближчі села на період відпусток.

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Нагадаємо:

Протягом року у Києві найбільший скачок ціни у відсотковому значенні на оренду однокімнатної квартири відбувся у Шевченківському районі – +33% до 24 тис. грн.