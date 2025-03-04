В Україні зростає кількість жінок-ФОПів

За останні 5 років кількість фізичних осіб-підприємців (ФОПів) в Україні стабільно зростала, і станом на кінець минулого року в Україні було 2,3 млн ФОПів, з яких 1,1 млн припадає на жінок (48,1%).

Про це йдеться у дослідженні аналітиків YC.Market.

Для порівняння, у 2020 році загальна кількість ФОПів становила 1,9 млн, з яких на жінок припадало 0,9 млн (46,1%). Тож, за п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 330 тис. або 17,1%, а кількість жінок-підприємиць – на 200 тис. або 22,5%.

За кількістю жінок в підприємництві лідерами є великі економічні центри:

м. Київ – 131,5 тис.

Дніпропетровська область – 83,5 тис.

Львівська область – 73,1 тис.

Харківська область – 71,3 тис.

Одеська область – 71,4 тис.

За часткою жінок серед ФОПів лідером є Хмельницька область – 53%, далі йдуть Волинська (50,6%) та Кіровоградська (50,5%).

Нагадаємо:

В Україні 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу йдуть добре (проти 19% у 2023 році), 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну, водночас збільшилась частка респондентів, які оцінюють стан справ погано (з минулорічних 39% до 51,5%).