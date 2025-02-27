В Украине существенно выросли объемы введенного в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам 2024 года вырос на 21% по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, 51% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 49% - в домах с двумя и более квартирами, 0,02% - в домах для коллективного проживания.

По итогам 2024 года больше всего жилья введено в Киевской области (19,9% от общего объема), что на 17,9% больше по сравнению с 2023 годом.

В Киеве в прошлом году было введено в эксплуатацию 1,4 млн кв м жилья (14,5%), что на 36,1% превышает результат 2023 года.

Львовская область - 10,9%, результат которой превысил показатель предыдущего года.

По количеству введенных за 2024 год квартир лидирует Киев с 22 тыс квартир и Киевская область - 21,1 тыс. Далее следует Львовская область - 12,6 тыс квартир, Винницкая - 8 тыс, Одесская - 7,9 тыс, Ивано-Франковская - 7,7 тыс, Волынская - 5 тыс квартир.

Напомним:

Индекс цен на жилье в Украине по итогам 2024 года достиг 112,7%, тогда как в 2023 году составил 114,5%, а в 2022-м году - 113%.