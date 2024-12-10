В Україні знизився попит на автобуси: популярні моделі листопада
У листопаді український автопарк поповнився 260 автобусами та мікроавтобусами, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Проте проти жовтня цього року ринок показав зростання на 10%.
Частка нових транспортних засобів серед зареєстрованих у листопаді залишилася на рівні 63%, як і торік.
Серед нових автобусів найбільш популярними моделями стали:
Zaz – 39 реєстрацій;
Ataman – 39 реєстрацій;
Ford – 23 реєстрації.
У сегменті вживаних транспортних засобів лідерами стали:
Mercedes-Benz – 29 реєстрацій;
VDL – 19 реєстрацій;
Iveco – 9 реєстрацій.
Загалом, за 11 місяців 2024 року, автопарк автобусів в Україні поповнився 1911 одиницями, що на 24% менше, ніж за цей же період 2023 року. З них нових – 1101 (-28%), а вживаних – 810 (-17%).
Нагадаємо:
Міністерство розвитку громад та територій України напрацювало новий порядок здійснення міжнародних автобусних перевезень.