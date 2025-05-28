В Україні забагато вакансій для людей без вищої освіти: шукатимуть баланс

Понад половину вакансій в Україні, які пропонують роботодавці, розраховані для кваліфікованих робітників.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній, передає Укрінформ.

"Більше половини всіх вакансій, які планують підприємства відкривати, – це кваліфіковані робітники, робітники з обслуговування машиноустаткування, найпростіші професії. Тобто це люди без вищої освіти.", – сказав Завгородній.

Водночас за його словами, більшість безробітних в Україні, які зареєстровані в Державній службі зайнятості, – це люди з вищою освітою, які хочуть роботу, яка відповідає їхній кваліфікації, їхній освіті.

"А більшість вакансій, які повідомляються в ту саму службу зайнятості, – це якраз вакансії кваліфікованих робітників", – додав Завгородній.

Зокрема, за даними спільного дослідження МОН та міжнародних партнерів стосовно ринку праці:

26% вакансій відкриті для кваліфікованих робітників з інструментом,

25% – для робітників з обслуговування устаткування,

12% – для найпростіших професій,

7% – для працівників у сфері торгівлі та послуг,

6% – для керівників,

4% – для технічних службовців.

Крім того, як зауважив Завгородній, роботодавці часто скаржаться на те, що знання фахівців не відповідають потребам ринку праці.

Завгородній додав, що держава намагається розв'язати питання такого дисбалансу, розвиваючи такий напрямок, як освіта дорослих.

Нагадаємо:

Середня зарплата в Україні серед пропозицій роботи у квітні сягнула 24,5 тис. грн, що більше березневого показника на 500 грн та показника лютого на 1000 грн.

В Україні зростає кількість вакансій із пропозицією житла для працівників. Це зумовлено дефіцитом робочих кадрів.