В Україні цьогоріч зросте виробництво рослинницької продукції: прогноз

В Україні виробництво валової продукції рослинництва у 2025 році збільшиться проти показників 2024 року на 3,4%, переважно за рахунок збільшення обсягів виробництва зернових та зернобобових культур.

Про це йдеться в прогнозі від науковців Інституту аграрної економіки.

Очікується, що у 2025 році проти минулого року зменшиться виробництво озимих зернових на 6,9%, зокрема, озимої пшениці – на 6,7%, жита озимого – на 5,9%, озимого ячменю – на 8,5%, а також ярої пшениці – на 12,7% та зернобобових – на 20,3%.

При цьому прогнозується зростання виробництва ярих зернових на 18,9%, включаючи кукурудзу – на 23,5%, просо – на 21,2%, сорго – на 20%, а також гречку – на 3,7%.

Обсяги виробництва олійних культур збільшаться по соняшнику (+2%) та сої (+2,3%). Водночас зменшаться по ріпаку на 13,1% внаслідок змін кон’юнктури ринку.

По інших основних сільськогосподарських культурах прогнозується збільшення виробництва: картоплі (+4,2%), овочів (+5,3%), продовольчих баштанних (+10,7%) та винограду (+5%).

Проте 2025 року очікується зменшення проти торішніх показників збору буряку цукрового фабричного (-2,6%), а також плодів і ягід (-6,6%).

Як зазначають науковці, прогнозоване виробництво рослинницької продукції у 2025 році дозволить повністю забезпечити продовольчі потреби України та зберегти експортний потенціал.

Нагадаємо:

В Україні у 2025 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть збільшитися проти показника 2024 року на 3%.