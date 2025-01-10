У "Дії" відновили автоматичне відкриття ФОП

На порталі "Дія" відновили автоматичне відкриття ФОП.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці знову користуватимуться найшвидшим відкриттям бізнесу у світі онлайн. Автоматичне відкриття ФОП уже працює на порталі", - повідомив він.

За його словами, послуга працює автоматично без участі людини.

"Подаєте заяву, система опрацьовує її за кілька секунд — і ви отримуєте результат. Просто, як викликати таксі", - пояснив Федоров.

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Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.

Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції.

Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.

Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалася кілька місяців, проте в СБУ сказали, що не можуть розповісти деталі про її підготовку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки Росії.

Відновлення реєстрів Міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, виконання, за попередніми даними фахівців, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів.

У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.