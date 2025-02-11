В Україні створять базу даних "Мисливець"

Держлісагентство розпочинає роботу над об’єднанням регіональних баз даних посвідчень мисливця в єдину інформаційну систему "Мисливець".

Про це повідомила пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України.

Зазначається, що АІС «Мисливець» об’єднає в собі всі регіональні бази та унеможливить потенційні зловживання посадовців при прийманні іспитів для видачі посвідчення мисливця на регіональному рівні.

Також планується запровадити функціонал онлайн-трансляції проведення іспитів з метою посилення контролю на централізованому рівні.

У Держлісагентстві розповіли, що минулого тижня в одному з міжрегіональних управлінь були виявлені факти зловживань при проведенні іспитів на отримання посвідчення мисливця. Співробітникам управління повідомлено про підозру. Наразі агентство має намір провести позапланові перевірки своїх територіальних органів, за підсумками яких будуть прийняті відповідні дисциплінарні та кадрові рішення.

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