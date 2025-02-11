В Украине создадут базу данных "Мисливець"

Гослесагентство начинает работу над объединением региональных баз данных удостоверений охотника в единую информационную систему "Охотник".

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Отмечается, что АИС "Охотник" объединит в себе все региональные базы и сделает невозможным потенциальные злоупотребления должностных лиц при приеме экзаменов для выдачи удостоверения охотника на региональном уровне.

Также планируется ввести функционал онлайн-трансляции проведения экзаменов с целью усиления контроля на централизованном уровне.

В Гослесагентстве рассказали, что на прошлой неделе в одном из межрегиональных управлений были выявлены факты злоупотреблений при проведении экзаменов на получение удостоверения охотника. Сотрудникам управления сообщено о подозрении. Сейчас агентство намерено провести внеплановые проверки своих территориальных органов, по итогам которых будут приняты соответствующие дисциплинарные и кадровые решения.

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