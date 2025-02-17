3,6 миллиарда для перерабатывающих предприятий: в Украине стартовал прием заявок на гранты

В Украине с 15 февраля предприятия перерабатывающей промышленности могут получить гранты для модернизации и расширения производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Уже почти 1000 предприятий обновили свой парк оборудования благодаря этой программе. В 2025 году государство выделяет 3,6 млрд грн, что позволит поддержать развитие перерабатывающей отрасли и будет способствовать созданию более 3 400 новых рабочих мест", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Получить средства могут производители пищевых продуктов, мебели, химической продукции, металлоизделий, предприятия деревообрабатывающей и текстильной промышленности, а также других категорий (КВЭД С). Подать заявку могут все предприниматели, кроме тех, которые работают на временно оккупированных территориях.

Как отметили в ведомстве, чтобы получить грант бизнес должен создать от 5 рабочих мест и работать не менее трех лет, чтобы вернуть средства через налоги. Бизнес-план предприятия оценивает банк, решение о выдаче гранта принимает Министерство экономики.

Грант можно использовать на приобретение, доставку, монтаж и запуск производственного оборудования, включая программное обеспечение.

В Минэкономики сообщают, что формат этого гранта - софинансирование.То есть средства вкладывает и государство, и производитель. Для большинства регионов предусмотрено софинансирование 50/50.

С 2024 года для производителей беспилотников, полиграфии и предприятий в зонах боевых действий, где работают государственные электронные реестры без определенной даты завершения таких действий, действуют льготные условия софинансирования - государство вкладывает 80%, а еще 20% платят инициаторы проекта. Максимальная сумма гранта - 8 миллионов гривен.

Напомним:

308 украинцев стали победителями первой в 2025 году волны программы "Власна справа" и получат 72 млн грн на старт или расширение бизнеса.