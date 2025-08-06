В Украине рекордно вырос импорт битума в Украину

В Украине в июле импорт битума увеличился в 2,2 раза, до 38 тысяч тонн.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.ua.

Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Большие объемы завозились только в 2021 году во время реализации государственной программы "Большая стройка" (в 2021 году импорт битума составлял 1,1 млн т, или 92 тыс. т в месяц).

Более половины объемов, 24,4 тыс. т, поступило из Польши. Крупнейшим поставщиком по этому направлению был PKN ORLEN, который отгрузил 20,4 тыс. т. Еще 1,9 тыс. т реализовало битумное подразделение Unimot.

Второй по объемам страной-поставщиком была Румыния. В прошлом месяце оттуда было импортировано 5,9 тыс. т битума. Основным поставщиком была компания Vitaro Energy, которая отгрузила 4,5 тыс. т. Около 1 тыс. т доставила компания Bitholder.

Двукратный рост импорта обусловлен увеличением объемов финансирования дорожного строительства.

Напомним:

На этот год в государственном бюджете изначально были предусмотрены расходы на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, в объеме 12,6 млрд грн.

Это на 26% меньше по сравнению с 2024 годом. Но в апреле Кабмин выделил 5,2 млрд грн на восстановление и содержание дорог во фронтовых и прифронтовых регионах.

В мае правительство выделило дополнительно 2,78 млрд грн на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования.