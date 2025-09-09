В Україні проведуть атестацію митників

9 вересня Кабінет міністрів затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Новий Порядок передбачає проведення одноразової атестації згідно з чинним законодавством. Основна мета – підтвердити, що посадові особи митних органів мають кваліфікацію, яка відповідає високим стандартам, необхідним для їхньої ефективної роботи, зазначили у відомстві.

Процес атестації складатиметься з трьох етапів:

- тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства;

- тест на логіку та здатність працювати з інформацією;

- співбесіда, під час якої комплексно оцінюється професійна компетентність та доброчесність.

Весь процес атестації, включно з тестуванням та співбесідою, буде фіксуватися за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації. Результати кожного етапу будуть оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Держмитслужби.

Згідно з новим Порядком, відмова від проходження атестації або її неуспішне проходження є підставою для припинення державної служби.

Як повідомляє міністерство, журналісти та представники медіа можуть бути присутні на будь-якому етапі проведення атестації. Для цього необхідно буде акредитуватися, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних. Кількість присутніх визначатиметься площею приміщення, але не може бути менше, ніж дві особи.

Нагадаємо:

За січень-серпень митні органи виявили 6 437 порушень митних правил на 7,7 млрд грн.