В Україні проведуть атестацію митників
9 вересня Кабінет міністрів затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів.
Про це інформує Міністерство фінансів.
Новий Порядок передбачає проведення одноразової атестації згідно з чинним законодавством. Основна мета – підтвердити, що посадові особи митних органів мають кваліфікацію, яка відповідає високим стандартам, необхідним для їхньої ефективної роботи, зазначили у відомстві.
Процес атестації складатиметься з трьох етапів:
- тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства;
- тест на логіку та здатність працювати з інформацією;
- співбесіда, під час якої комплексно оцінюється професійна компетентність та доброчесність.
Весь процес атестації, включно з тестуванням та співбесідою, буде фіксуватися за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації. Результати кожного етапу будуть оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Держмитслужби.
Згідно з новим Порядком, відмова від проходження атестації або її неуспішне проходження є підставою для припинення державної служби.
Як повідомляє міністерство, журналісти та представники медіа можуть бути присутні на будь-якому етапі проведення атестації. Для цього необхідно буде акредитуватися, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних. Кількість присутніх визначатиметься площею приміщення, але не може бути менше, ніж дві особи.
Нагадаємо:
За січень-серпень митні органи виявили 6 437 порушень митних правил на 7,7 млрд грн.