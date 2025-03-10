В Україні з'явилась елекронна система "єКоноплі": що вона передбачає
З 10 березня в Україні запускається елекронна система "єКоноплі".
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. А зараз достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.
Для реєстрації в Реєстрі необхідно підготувати Кваліфікований електронний підпис та подати заявку через електронний кабінет системи "єКоноплі".
Як повідомили в Мінагрополітики, юридичним особам, які займаються виробництвом коноплі для промислових цілей, в "єКоноплі" доступні такі модулі:
- Модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель;
- Модуль реєстрації та управління земельними ділянками;
- Модуль посіву та врожаю;
- Модуль лабораторних досліджень;
- Модуль витягів та звітності;
- Інтерактивна мапа.
Система "єКоноплі" інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:
- Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);
- Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП);
- Державним земельним кадастром (далі – ДЗК);
- Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).
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Нагадаємо:
На початку січня в Україні зареєстрували перший активний фармацевтичний інгредієнт на основі медичного канабісу – оральні краплі від іспанського виробника Curaleaf. У першій половині 2025 року виробничі аптеки України розпочнуть продаж крапель на основі медичного канабісу.