В Україні з'явилась елекронна система "єКоноплі": що вона передбачає

З 10 березня в Україні запускається елекронна система "єКоноплі".

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. А зараз достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

Для реєстрації в Реєстрі необхідно підготувати Кваліфікований електронний підпис та подати заявку через електронний кабінет системи "єКоноплі".

Як повідомили в Мінагрополітики, юридичним особам, які займаються виробництвом коноплі для промислових цілей, в "єКоноплі" доступні такі модулі:

Модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель;

Модуль реєстрації та управління земельними ділянками;

Модуль посіву та врожаю;

Модуль лабораторних досліджень;

Модуль витягів та звітності;

Інтерактивна мапа.

Система "єКоноплі" інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП);

Державним земельним кадастром (далі – ДЗК);

Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

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Нагадаємо:

На початку січня в Україні зареєстрували перший активний фармацевтичний інгредієнт на основі медичного канабісу – оральні краплі від іспанського виробника Curaleaf. У першій половині 2025 року виробничі аптеки України розпочнуть продаж крапель на основі медичного канабісу.