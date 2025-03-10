В Украине появилась элекронная система "еКонопля": что она предусматривает

С 10 марта в Украине запускается электронная система "еКонопля".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что ранее получение лицензии на производство промышленной конопли продолжалось до 3 месяцев. А сейчас достаточно зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей, и нет необходимости получать лицензии и квоты.

Для регистрации в Реестре необходимо подготовить Квалифицированную электронную подпись и подать заявку через электронный кабинет системы "еКонопля".

Как сообщили в Минагрополитики, юридическим лицам, которые занимаются производством конопли для промышленных целей, в "еКонопля" доступны следующие модули:

Модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли;

Модуль регистрации и управления земельными участками;

Модуль посева и урожая;

Модуль лабораторных исследований;

Модуль выписок и отчетности;

Интерактивная карта.

Система "еКонопля" интегрируется с государственными реестрами и системами, в частности:

Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее - ЕГР);

Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество (далее - ГРРП);

Государственным земельным кадастром (далее - ГЗК);

Информационно-коммуникационной системой єРослинництво (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине; Реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал).

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Напомним:

В начале января в Украине зарегистрировали первый активный фармацевтический ингредиент на основе медицинского каннабиса - оральные капли от испанского производителя Curaleaf. В первой половине 2025 года производственные аптеки Украины начнут продажу капель на основе медицинского каннабиса.