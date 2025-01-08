Перші ліки з медичного канабісу з’явиться в аптеках у першій половині 2025 року

В Україні зареєстрували перший активний фармацевтичний інгредієнт на основі медичного канабісу – оральні краплі від іспанського виробника Curaleaf.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації медичного канабісу.

У першій половині 2025 року виробничі аптеки України розпочнуть продаж крапель на основі медичного канабісу.

За словами засновника Української Асоціації медичного канабісу Геннадія Шабаса, в Україні понад 6 млн людей потребують ліків на основі медичного канабісу, зокрема для лікування ПТСР.

Медичний канабіс призначатимуть пацієнтам із захворюваннями, передбаченими МОЗ, серед яких: хронічний чи нейропатичний біль, нудота, хвороба Паркінсона, епілепсія, анорексія тощо.

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