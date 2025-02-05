В Україні назвали найбільших платників податків серед агрокомпаній
agravery.com
Американська корпорація "Cargill" стала найбільшим в Україні платником податків серед агрокомпаній у 2024 році.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Далі у списку йдуть:
- НІБУЛОН
- ЛДК Україна
- АДМ Юкрейн
- Ерідон
- Вайтерра Україна
- Волинь-Зерно-Продукт (ВІЛІЯ)
- Біоенерджі-Вінниця
- Зерно-Агротрейд (Астарта)
- Lidea
- КВС-Україна
"Саме завдяки сумлінній роботі цих підприємств держава отримує необхідні ресурси для підтримки армії, відновлення інфраструктури та реалізації соціальних програм", - написав Гетманцев.
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