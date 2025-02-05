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В Україні назвали найбільших платників податків серед агрокомпаній

Віктор Волокіта — 5 лютого, 17:57
В Україні назвали найбільших платників податків серед агрокомпаній
agravery.com

Американська корпорація "Cargill" стала найбільшим в Україні платником податків серед агрокомпаній у 2024 році.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Далі у списку йдуть:

  • НІБУЛОН
  • ЛДК Україна
  • АДМ Юкрейн
  • Ерідон
  • Вайтерра Україна
  • Волинь-Зерно-Продукт (ВІЛІЯ)
  • Біоенерджі-Вінниця
  • Зерно-Агротрейд (Астарта)
  • Lidea
  • КВС-Україна

"Саме завдяки сумлінній роботі цих підприємств держава отримує необхідні ресурси для підтримки армії, відновлення інфраструктури та реалізації соціальних програм", - написав Гетманцев.

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