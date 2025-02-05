В Україні назвали найбільших платників податків серед агрокомпаній

Американська корпорація "Cargill" стала найбільшим в Україні платником податків серед агрокомпаній у 2024 році.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Далі у списку йдуть:

НІБУЛОН

ЛДК Україна

АДМ Юкрейн

Ерідон

Вайтерра Україна

Волинь-Зерно-Продукт (ВІЛІЯ)

Біоенерджі-Вінниця

Зерно-Агротрейд (Астарта)

Lidea

КВС-Україна

"Саме завдяки сумлінній роботі цих підприємств держава отримує необхідні ресурси для підтримки армії, відновлення інфраструктури та реалізації соціальних програм", - написав Гетманцев.

Читайте також: "Мені казали, що треба оголосити банкрутство". Власник "Нібулону" Вадатурський про бізнес під час війни