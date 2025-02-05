В Украине назвали крупнейших налогоплательщиков среди агрокомпаний

Американская корпорация "Cargill" стала крупнейшим в Украине налогоплательщиком среди агрокомпаний в 2024 году.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Далее в списке идут:

НИБУЛОН

ЛДК Украина

АДМ Юкрейн

Эридон

Вайтерра Украина

Волынь-Зерно-Продукт (ВИЛИЯ)

Биоэнерджи-Винница

Зерно-Агротрейд (Астарта)

Lidea

КВС-Украина

"Именно благодаря добросовестной работе этих предприятий государство получает необходимые ресурсы для поддержки армии, восстановления инфраструктуры и реализации социальных программ", - написал Гетманцев.

Читайте также: "Мне говорили, что надо объявить банкротство". Владелец "Нибулона" Вадатурский о бизнесе во время войны