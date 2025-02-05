В Украине назвали крупнейших налогоплательщиков среди агрокомпаний
agravery.com
Американская корпорация "Cargill" стала крупнейшим в Украине налогоплательщиком среди агрокомпаний в 2024 году.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Далее в списке идут:
- НИБУЛОН
- ЛДК Украина
- АДМ Юкрейн
- Эридон
- Вайтерра Украина
- Волынь-Зерно-Продукт (ВИЛИЯ)
- Биоэнерджи-Винница
- Зерно-Агротрейд (Астарта)
- Lidea
- КВС-Украина
"Именно благодаря добросовестной работе этих предприятий государство получает необходимые ресурсы для поддержки армии, восстановления инфраструктуры и реализации социальных программ", - написал Гетманцев.
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