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В Украине назвали крупнейших налогоплательщиков среди агрокомпаний

Виктор Волокита — 5 февраля, 17:57
В Украине назвали крупнейших налогоплательщиков среди агрокомпаний
agravery.com

Американская корпорация "Cargill" стала крупнейшим в Украине налогоплательщиком среди агрокомпаний в 2024 году.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Далее в списке идут:

  • НИБУЛОН
  • ЛДК Украина
  • АДМ Юкрейн
  • Эридон
  • Вайтерра Украина
  • Волынь-Зерно-Продукт (ВИЛИЯ)
  • Биоэнерджи-Винница
  • Зерно-Агротрейд (Астарта)
  • Lidea
  • КВС-Украина

"Именно благодаря добросовестной работе этих предприятий государство получает необходимые ресурсы для поддержки армии, восстановления инфраструктуры и реализации социальных программ", - написал Гетманцев.

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