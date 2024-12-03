В Украине дорожает молочная продукция

В Украине дорожают молочные продукты Это связано с ростом цен на сырье и затрат на производство.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

По состоянию на 3 декабря пастеризованное питье в среднем стоило 55,04 грн/кг (+8% к предыдущему месяцу и +22% к прошлому году).

Кефир жирностью 2,5% в среднем стоил 64,81 грн/кг (+4,6% к прошлому месяцу в этом году и +23% к прошлому году). В то же время, цена на сметану жирностью 15% составляла в среднем 156,79 грн/кг (+6,5% и +24% соответственно).

Стоимость йогурта питьевого в среднем составила 101,86 грн/кг (+7% и +15%). Йогурт в стаканах в среднем стоит 156,36 грн/кг (+4,6% к цене в конце предыдущего месяца и +22% к прошлогодней).

Средняя цена на сыр кисломолочной жирностью 9% достигла 257,1 грн/кг. Продукт удорожал на 5,64 грн (+2,2% и +24% соответственно).

Сливочное масло жирностью 73% отечественного производства в среднем стоит 518,23 грн/кг (+4% к предыдущему месяцу и +30% к прошлому году).

Сыр "Украинский" жирностью 50% на полках супермаркетов в среднем стоит 513,52 грн/кг (+3% в прошлом месяце и +17% в прошлом году). Подорожали также сыры "Голландский" жирностью 45% - до 499,39 грн/кг (+4% и +16%) и "Гауда" жирностью 45% - до 523,34 грн/кг (+15% и +19 соответственно) .

Аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили отмечает, что за последние три месяца в Украине выросли цены на молоко-сырье из-за его дефицита на внутреннем рынке. Это привело к удорожанию молочных продуктов, которые входят в потребительскую корзину.

Напомним:

Фьючерсы на оптовые поставки сливочного масла в Евросоюзе выросли на 49,5% с начала 2024 года, достигнув исторического рекорда в сентябре 8150 евро за тонну.