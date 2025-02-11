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В січні аграрії отримали 640 га розмінованих земель – Мінекономіки

Альона Кириченко — 11 лютого, 12:33
В січні аграрії отримали 640 га розмінованих земель – Мінекономіки
Getty Images

В січні оператори протимінної діяльності завершили очищення майже 640 га сільськогосподарських земель. Вартість розмінування 20,6 млн грн компенсує держава.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Також в січні за 16 раніше укладеними угодами оператори розпочали роботи з очищення земель від мін та снарядів, що не вибухнули. Загальна площа цих земель – більш ніж 1,3 тис. га, вартість розмінування – понад 85,1 млн грн.

Протягом січня аграрії подали 34 нові заявки від аграріїв на участь в програмі.

З початку програми та станом на 1 лютого Центр гуманітарного розмінування уклав 50 угод з операторами на виконання робіт на загальній площі понад 9,3 тис. га. Вартість робіт за договорами — більш ніж 536,5 млн грн.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вважає важливою фінансовою темою, якою готовий і буде опікуватися в найближчі роки, розмінування агроземель України.

розмінування

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