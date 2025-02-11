В январе аграрии получили 640 га разминированных земель - Минэкономики

В январе операторы противоминной деятельности завершили очистку почти 640 га сельскохозяйственных земель. Стоимость разминирования 20,6 млн грн компенсирует государство.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Также в январе по 16 ранее заключенным соглашениям операторы начали работы по очистке земель от мин и снарядов, которые не взорвались. Общая площадь этих земель - более 1,3 тыс. га, стоимость разминирования - более 85,1 млн грн.

В течение января аграрии подали 34 новые заявки от аграриев на участие в программе.

С начала программы и по состоянию на 1 февраля Центр гуманитарного разминирования заключил 50 соглашений с операторами на выполнение работ на общей площади более 9,3 тыс. га. Стоимость работ по договорам - более чем 536,5 млн грн.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает важной финансовой темой, которой готов и будет заниматься в ближайшие годы, разминирование агроземель Украины.