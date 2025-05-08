В "Дії" доступні послуги зняття та зміни місця проживання
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На порталі "Дія" знову доступні послуги зняття та зміни місця проживання.
Про це повідомляє пресслужба застосунку.
Зазначається, якщо потрібно знятися з місця проживання та одразу зареєструватися за новим — необхідно скористатися послугою "Зміна місця проживання".
Якщо лише знятися — послугою "Зняття з місця проживання".
Як повідомляють в "Дії", щоб змінити місце проживання потрібно:
– мати податковий номер;
– бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;
– право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року;
– житло не має бути в іпотеці.
Нагадаємо:
Через додаток "Дія" можна знову подавати податкові декларації.