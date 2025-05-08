В "Дії" доступны услуги снятия и смены места жительства

На портале "Дія" снова доступны услуги снятия и изменения места жительства.

Об этом сообщает пресс-служба приложения.

Отмечается, если нужно сняться с места жительства и сразу зарегистрироваться по новому - необходимо воспользоваться услугой "Смена места жительства".

Если только сняться - услугой"Снятие с места жительства".

Как сообщают в "Дії", чтобы сменить место жительства нужно:

- иметь налоговый номер;

- быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка;

- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года;

- жилье не должно быть в ипотеке.

Напомним:

Через приложение "Дія" можно снова подавать налоговые декларации.