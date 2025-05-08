В "Дії" доступны услуги снятия и смены места жительства
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На портале "Дія" снова доступны услуги снятия и изменения места жительства.
Об этом сообщает пресс-служба приложения.
Отмечается, если нужно сняться с места жительства и сразу зарегистрироваться по новому - необходимо воспользоваться услугой "Смена места жительства".
Если только сняться - услугой"Снятие с места жительства".
Как сообщают в "Дії", чтобы сменить место жительства нужно:
- иметь налоговый номер;
- быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка;
- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года;
- жилье не должно быть в ипотеке.
Напомним:
Через приложение "Дія" можно снова подавать налоговые декларации.