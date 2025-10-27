15 мільйонів збитків довкіллю через стоки в річку: посадовиці молокопідприємства оголосили підозру

В Хмельницькій області керівниці молокопереробного підприємства повідомлено про підозру за фактом порушення правил охорони вод, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж травня – листопада 2024 року підприємство, порушуючи вимоги екологічного законодавства, здійснювало скид неочищених стічних вод у притоку річки Калюс.

Такі дії призвели до зміни фізико-хімічних показників води, перевищення концентрації шкідливих речовин та фактичного знищення природного середовища водойми, зазначили в ОГП.

Судова екологічна експертиза підтвердила, що довкіллю та життю мешканців прилеглих територій завдано збитків на понад 14,8 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Їй загрожує до 5 років позбавлення або обмеження волі.

