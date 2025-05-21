УЗ відкрила на вокзалі Харкова лаунж "Читальня": з концепцією допоміг Сергій Жадан

АТ "Укрзалізниця" відкрила лаунж "Читальня" на залізничному вокзалі Харкова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що простір буде поєднувати функціональність зони очікування з атмосферою літературного салону.

Концепцію "Читальні" УЗ розробила разом з українським поетом, музикантом та військовослужбовцем бригади "Хартія" Сергієм Жаданом.

Лаунж працюватиме цілодобово і щоденно та пропонуватиме відвідувачам комфортні зони для читання; бібліотеку, чай та каву, душові кабіни, безкоштовний Wi-Fi та зони для роботи з ноутбуком.

Харківська "Читальня" матиме власний календар культурних подій та літературних читань від Укрзалізниці та Сергія Жадана.

В "Укрзалізниці" назвали вартість відвідування лаунжу - 200 гривень за годину.

Також зазначається, "Укрзалізниця" відкрила лаунж у партнерстві з Visa.