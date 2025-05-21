УЗ відкрила на вокзалі Харкова лаунж "Читальня": з концепцією допоміг Сергій Жадан
АТ "Укрзалізниця" відкрила лаунж "Читальня" на залізничному вокзалі Харкова.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що простір буде поєднувати функціональність зони очікування з атмосферою літературного салону.
Концепцію "Читальні" УЗ розробила разом з українським поетом, музикантом та військовослужбовцем бригади "Хартія" Сергієм Жаданом.
Лаунж працюватиме цілодобово і щоденно та пропонуватиме відвідувачам комфортні зони для читання; бібліотеку, чай та каву, душові кабіни, безкоштовний Wi-Fi та зони для роботи з ноутбуком.
Харківська "Читальня" матиме власний календар культурних подій та літературних читань від Укрзалізниці та Сергія Жадана.
В "Укрзалізниці" назвали вартість відвідування лаунжу - 200 гривень за годину.
Також зазначається, "Укрзалізниця" відкрила лаунж у партнерстві з Visa.