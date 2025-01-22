Уряд збільшив перелік української техніки, за яку компенсуватиме гроші

Міністерство економіки розширило список техніки та обладнання українського виробництва, а також сільськогосподарської техніки, покупцям якої виплачується компенсація.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

До списку техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості додали 300 позицій (загалом у переліку 447 найменувань від 19 виробників) від п'яти компаній: ТОВ "Запорізький Автомобілебудівний завод", ТОВ "Завод ЕлектронМаш", ТОВ "Укрелектроапарат", "Тер Сан Енерджі", ТОВ "Інтелдім".

Це енергетичне обладнання (трансформатори різної потужності, сонячні електростанції, електророзподільне обладнання), нові моделі пасажирських ліфтів та міських автобусів.

Крім того, Міністерство економіки внесло зміни до списку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою.

До списку додано понад 100 нових найменувань техніки, включаючи:

обладнання для кормовиробництва

машини для очищення та сортування зерна

системи для транспортування

посівна техніка

навантажувальне обладнання

системи зрошення

Це нові найменування продукції виробників із Полтавської, Кіровоградської, Тернопільської, Одеської областей.

Нагадаємо:

За підсумками 2024 року Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП на 4%, із них 0,64% є результатом реалізації політики "Зроблено в Україні".