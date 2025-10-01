Уряд каже, що пільгові кредити підвищать ВВП: на скільки

Реалізація політики "Зроблено в Україні" забезпечить ріст ВВП країни у 0,95% при формуванні попиту в економіці більш як на 109 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Такий прогноз зроблено з урахуванням профінансованих за три квартали 2025 р. видатків за програмами "Зроблено в Україні" та оцінок Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства,

Політика «Зроблено в Україні» включає 14 програм в 3-х напрямках:

розвиток виробництва через формування попиту на українські товари

розвиток інвестицій через доступ до фінансування, інфраструктури та стимули

розвиток несировинного експорту через експортне страхування, відкриття доступу до зовнішніх ринків та просування українських товарів на зовнішніх ринках.

"З прогнозованого цьогоріч зростання ВВП у 2,7% майже один відсоток забезпечила політика "Зроблено в Україні", – зауважив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.

"Це свідчить про успішну реалізацію її програм, які Уряд фінансує в повному обсязі. І це дозволяє стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та поступово змінювати структуру економіки із сировинної на переробну. І саме підприємства переробної промисловості сьогодні – в лідерах по сплаті податків: 17,6% до Зведеного бюджету надійшло від них за останні 8 місяців», – сказав він.

Нагадаємо:

У межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес з початку року залучив 20,5 тис кредитів на загальну суму 60,3 млрд грн.