"Укрпошта" – один з лідерів рейтингу Всесвітнього поштового союзу: деталі

У світовому рейтингу Всесвітнього поштового союзу "Укрпошта" досягла восьмого рівня, отримавши 72,7 бали зі 100. В рейтинг входить 192 пошт світу.

Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Для порівняння: рік тому рейтинг становив 6, і ми мали 51,3 бала. Це найкращий показник розвитку серед усіх країн СНД, попри всі чималі в них інвестиції та субсидії", – зазначає він.

За його словами, рейтинг від 8 до 10 — це оцінка кращих пошт світу. Зокрема, рейтинг 8 — це пошти, які надають громадянам комплексну продуктову пропозицію, що дозволяє країні досягати економічного розвитку. Вершина рейтингу — оцінки 9-10 — це ще більше створення доданої вартості.

За якість та швидкість доставки "Укрпошта" має 91 бал зі 100 можливих (торік було 82,6), за обшир доставки – 87,9. За адаптивність до реалій компанія отримала 21,9, а за стійкість – 85,4.

Нагадаємо:

28 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу акцій конфіскованого у підсанкційного російського олігарха Євгенія Гінера PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій.

Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що надалі акції банку передадуть "Укрпошті" для створення поштового банку.