Український стартап залучив 8,5 млн євро: допомогатиме бізнесу протидіяти гібридним атаками

Український ШІ-стартап Osavul Дмитра Білаша і Дмитра Плешакова залучив 8,5 мільйона євро інвестицій, які дозволять забезпечити уряди та бізнес гібридною інтелектуальною системою управління ризиками.

Про це повідомили у компанії Osavul.

Платформа штучного інтелекту Osavul виявляє ворожі наміри в інформаційній, кібернетичній та фізичній сферах до того, як атаки реалізуються, і використовується НАТО, а також оборонними та урядовими установами по всьому світу, говориться у повідомленні.

Інвестиції дозволять платформі охопити підприємства та операторів критичної інфраструктури, одночасно поглиблюючи роботу Osavul у сфері урядових і оборонних технологій на глобальному рівні, повідомили у компанії.

Osavul залучила 8,5 мільйона євро в рамках фінансування серії A. Раунд очолив європейський глобальний інвестор у сфері кібербезпеки 33N Ventures, за участю Balnord, G+D Ventures та існуючого інвестора 42CAP, що підвищило загальне фінансування до приблизно 12 мільйонів євро.

Гібридна діяльність ворожих держав та їхніх проксі значно посилилася: кібератаки, саботаж, шпигунство та маніпуляції інформацією поєдналися, щоб порушити фізичну та цифрову інфраструктуру, приховуючи відповідальність, говориться у повідомленні.

Більше ніж 150 інцидентів було зафіксовано по всій Європі з 2022 року. Уряди не можуть захистити кожну ціль, пояснили у компанії.

"Гібридні атаки більше не є проблемою лише для урядів. Компанії, що керують енергетикою, аеропортами, портами, транспортом і фінансами, тепер стикаються з тими ж ворогами, зазвичай без можливості їх передбачити", – зазначив співзасновник Osavul Дмитро Білаш.

"Ми будемо продовжувати працювати з урядами та обороною, де формується наша розвідка, і приносити це до бізнесів, на які покладається суспільство", – сказав він.

"Osavul чотири роки доводила свою ефективність у міністерствах оборони та безпекових інституціях, а тепер спрямовує ту саму спроможність на комерційних операторів", – заявив принципал Balnord Габріеле Потелюнайте.

Osavul обслуговує урядові, оборонні та безпекові установи більш ніж у 10 країнах, включаючи Великобританію, Німеччину, Польщу, країни Північної Європи, США та Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Нагадаємо:

Уряд Німеччини оголосив про створення інвестиційного фонду, який дозволить державі придбати прямі частки в оборонних стартапах у рамках ширшої стратегії підтримки нових підприємств.