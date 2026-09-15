Superhuman придбала ШІ-сервіс Fathom для запису зустрічей

Superhuman, яка раніше мала назву Grammarly, придбала сервіс Fathom для запису й розшифрування онлайн-зустрічей та створення їхніх підсумків за допомогою штучного інтелекту.

Про угоду компаній повідомила DOU.

За даними компанії, сервісом Fathom користуються сотні тисяч компаній. Він може записувати розмови без підключення окремого бота, створювати підсумки ще під час дзвінка та передавати дані до CRM й інших робочих сервісів.

Superhuman планує інтегрувати Fathom із продуктами для роботи з поштою, календарем, документами та базами даних. Розшифровки зустрічей зможуть використовувати асистент Superhuman Go та інші ШІ-агенти компанії.

Зокрема, після командної зустрічі агент зможе самостійно підготувати зміни в трекері проєкту в Superhuman Docs, які менеджеру залишиться перевірити й затвердити. Коли ці функції запрацюють, компанія не уточнила.

Читайте також: Мільярд доларів за стартап з Києва: як Grammarly став "єдинорогом" і чому він не продається

Нагадаємо:

У жовтні 2025 року Grammarly змінила назву на Superhuman та об'єднала під новим брендом Grammarly, Coda, Superhuman Mail і ШІ-асистента Superhuman Go.