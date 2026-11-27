Кількість українських AI-спеціалістів цього року зросла на 18%, однак компанії шукають переважно досвідчених інженерів, яких на ринку бракує.

Такі дані дослідження, яке провела організація AI HOUSE.

Кількість українських AI-спеціалістів у 2026 році зросла на 18% — до 7200 осіб. Ринок активно поповнюється молодими фахівцями, однак компанії шукають переважно досвідчених інженерів.

Так, 59% проаналізованих вакансій орієнтовані на спеціалістів рівня Senior та Lead, хоча серед опитаних AI-фахівців їх лише 32%.

Автори зіставили компетенції українських AI-фахівців із потребами роботодавців, проаналізували підготовку нових спеціалістів, професійну міграцію та досвід бізнесу у впровадженні штучного інтелекту.

Для цього опитали 367 AI-фахівців, вивчили 594 вакансії, провели 24 глибинні інтерв'ю та проаналізували 65 спеціалізованих освітніх програм. Дослідження охопило українських спеціалістів як в Україні, так і за кордоном.

Однією з головних змін стало збільшення частки фахівців із досвідом до одного року — з 10% до 21%. Причому 61% із них розпочали кар'єру безпосередньо у сфері штучного інтелекту, а не перейшли з інших професій.

Для роботодавців важливі практичні компетенції — здатність розробляти AI-моделі, запускати їх у продуктах та інтегрувати в бізнес-процеси.

Зокрема, 79% проаналізованих вакансій містять вимоги до роботи з інфраструктурою та MLOps, які забезпечують запуск і підтримку AI-моделей. При цьому лише 19% опитаних фахівців високо оцінюють свої навички в цьому напрямі.

За даними опитування, 84% українських AI-фахівців перебувають в Україні, а 16% — за кордоном. Торік частка спеціалістів за межами країни становила 20%. Серед них переважають фахівці віком 21–30 років — потенційні майбутні технічні лідери українських компаній.

За прогнозом авторів дослідження, до 2030 року кількість українських AI-спеціалістів може зрости майже вдвічі — до 13 000.

Серед ключових тенденцій найближчих років вони виділяють розвиток робототехніки та Embedded AI, зростання ролі MLOps у роботі інженерів і можливий перехід бізнесу до автономних мультиагентних систем.

"Розвиток української AI-галузі залежить від людей, їхніх знань і практичного досвіду. Тому важливо, щоб підготовка фахівців відповідала актуальним потребам ринку, а університети, освітні ініціативи та бізнес працювали над цим спільно", – зазначила міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук.

За її словами, особливу увагу потрібно приділяти практичним компетенціям, зокрема розробці, впровадженню та підтримці AI-рішень. Це створюватиме умови для професійного зростання українських спеціалістів, розвитку технологічних компаній і масштабування AI в економіці України.

Одним із джерел підготовки фахівців, яких потребує ринок, залишаються університети. За останні три роки на спеціалізовані освітні програми вступили майже 4800 студентів. За оцінкою дослідників, близько 17% студентів таких програм стають AI-спеціалістами.

"Лише 5% проаналізованих AI-вакансій розраховані на Trainee та Junior. Виникає замкнене коло: компаніям потрібні досвідчені інженери, але молоді фахівці мають обмежені можливості здобути цей досвід", – зазначає засновник AI HOUSE Сергій Токарєв.

Бізнесу варто активніше залучати студентів до проєктів, створювати стажування та допомагати початківцям професійно зростати, каже він.

Нагадаємо:

Сукупні статки сотні мільярдерів з технологічного сектору за 9 місяців зросли на 845 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що Meta поспішає замінити людську модерацію генеративним штучним інтелектом у рамках більш широкої кампанії зі скорочення витрат, покликаної компенсувати величезні витрати генерального директора Марка Цукерберга на штучний інтелект.