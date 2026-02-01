SpaceX перекрила РФ доступ до Starlink для атак по Україні

У SpaceX заявили, що її кроки з блокування "несанкціонованого використання" Starlink російськими військовими для атак України "спрацювали".

Про це написав Ілон Маск у соцмережі X, повідомляє Financial Times.

"Схоже, кроки, які ми зробили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Дайте знати, якщо потрібно зробити більше", — зазначив Маск.

Міністр оборони Михайло Федоров відповів, що "перші кроки вже дають реальні результати", і додав, що Київ "дуже тісно працює" з командою SpaceX над подальшими діями.

Раніше Федоров повідомляв, що після появи російських дронів зі зв'язком через Starlink над українськими містами Україна почала роботу зі SpaceX, щоб позбавити ці дрони можливості використовувати супутникову мережу для наведення на цілі.

Заява Маска прозвучала на тлі підготовки нового раунду тристоронніх переговорів за участі України та Росії за посередництва США: за словами Володимир Зеленський, зустрічі заплановані на 4–5 лютого в Абу-Дабі.

Нагадаємо:

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про поступове упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.