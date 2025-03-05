Украинский экспорт за пять лет должен вырасти до 77 млрд долларов
Экспорт товаров из Украины за следующие пять лет должен вырасти до 77 млрд долларов.
Об этом заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка во время международного торгового форума в Киеве, пишет "Укринформ".
"Мы ориентируемся на цифру в 77 млрд долл. США в ближайшие пять лет. Надеюсь, что так и будет, в конце концов, это зависит немножко от нас, больше от бизнеса", - сказал он.
По его словам, главный акцент в новой стратегии развития украинского экспорта будет на наращивании производства и экспорта товаров с более высокой добавленной стоимостью.
Он считает, что к повышению экспортных показателей должны приводить не манипуляции с валютными курсами, а реальные изменения на производстве.
По словам Качки, ключевые направления стратегии - это расширение доступа к финансированию через масштабирование деятельности Экспортно-кредитного агентства, усиление роли экономической дипломатии и развитие способности бизнеса экспортировать самостоятельно.
Напомним:
Экспорт товаров из Украины вырос на 13,4% в 2024 году, достигнув 41 млрд долларов США, при этом объем экспорта в физическом выражении увеличился на 28,8%, до 129,3 млн тонн.
Экспорт украинских товаров в январе 2025 года в денежном измерении достиг $3,1 млрд, однако в физическом - уменьшился с 12 млн тонн в 2024 году до 6,6 млн тонн в 2025.