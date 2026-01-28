На Тернопільщині викрили цех з виробництва фальсифікату алкоголю відомих марок

На Тернопільщині правоохоронці викрили підпільну фабрику з виготовлення горілчаних виробів.

Про це повідомляє Національна поліція.

Йдеться, що організатором виявився 56-річний мешканець Тернопільського району, який у підвалі свого будинку налагодив виробництво фальсифікованого алкоголю. Він залучив до своєї діяльності чотирьох чоловіків, які безпосередньо змішували компоненти та розливали отриманий сурогат у скляну тару.

Після розливу виготовленого виробу спільники клеїли на пляшки етикетки відомих торгових марок, а на горловину заздалегідь підроблені марки акцизного податку. Фасували контрафактну продукцію у поліетиленові ящики, інформує поліція.

Зазначається, що продукцію реалізовували на території області. Вартість товару була різною і залежала від бренду підробки.

За оперативною інформацією, за майже рік злочинного промислу ділки виготовили та збули понад 32 тисячі пляшок горілки різних торгових марок з підробленими марками акцизного податку на загальну суму близько 2 мільйонів гривень.

Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів знаряддя для виготовлення контрафактної продукції, фальсифікований товар, з підробленими марками акцизного податку, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки.

Слідчі поліції оголосили спільникам про підозру, за вчинене вони понесуть кримінальну відповідальність.

