На Тернопільщині викрили цех з виробництва фальсифікату алкоголю відомих марок
На Тернопільщині правоохоронці викрили підпільну фабрику з виготовлення горілчаних виробів.
Про це повідомляє Національна поліція.
Йдеться, що організатором виявився 56-річний мешканець Тернопільського району, який у підвалі свого будинку налагодив виробництво фальсифікованого алкоголю. Він залучив до своєї діяльності чотирьох чоловіків, які безпосередньо змішували компоненти та розливали отриманий сурогат у скляну тару.
Після розливу виготовленого виробу спільники клеїли на пляшки етикетки відомих торгових марок, а на горловину заздалегідь підроблені марки акцизного податку. Фасували контрафактну продукцію у поліетиленові ящики, інформує поліція.
Зазначається, що продукцію реалізовували на території області. Вартість товару була різною і залежала від бренду підробки.За оперативною інформацією, за майже рік злочинного промислу ділки виготовили та збули понад 32 тисячі пляшок горілки різних торгових марок з підробленими марками акцизного податку на загальну суму близько 2 мільйонів гривень.
Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів знаряддя для виготовлення контрафактної продукції, фальсифікований товар, з підробленими марками акцизного податку, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки.
Слідчі поліції оголосили спільникам про підозру, за вчинене вони понесуть кримінальну відповідальність.Нагадаємо:
