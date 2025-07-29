В пригороде Киева хотели украсть землю - прокуратура

В Киевской области полиция разоблачила попытку украсть 18 га земли, ее оценили более 22 млн грн.

Об этом сообщили Офис генпрокурора и Национальная полиция.

По версии следствия, директор госхозяйства "Дмитровка" Института садоводства НААН Украины организовал передачу земельного участка подконтрольной компании на основании поддельного акта принятия-передачи. Никакого решения сессии сельсовета, на которое ссылались в документе, на самом деле не было.

Для оформления сделки, утверждают правоохранители, привлекли госрегистратора из Днепропетровщины, который за деньги передал доступ к реестру.

"Техническое внесение недостоверных данных выполнило постороннее лицо. Регистрационные действия провели без всякого представителя фирмы. Таким образом, земельный участок стоимостью более 22,8 млн грн был выведен из государственной собственности", - сообщили в прокуратуре.

Напомним:

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