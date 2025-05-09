Трамп угрожает, что производитель Barbie не продаст в США ни одной игрушки

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не боится наказать Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl и других, за отказ перенести свое производство в США.

Об этом пишет издание The Independent.

Трамп пригрозил Mattel 100% пошлиной на ее товары. Ведь компания, известная брендом Barbie, не хочет перенести производство игрушек из Китая в США, хотя и собирается осуществить релокацию в другие страны. В этом году он переносит производство 500 своих игрушек из Китая в Индию и другие страны.

Даже с пошлинами, в США все равно слишком высокие расходы, чтобы производить доступные игрушки даже для американского потребителя, отметил Инон Крейц, председатель и генеральный директор Mattel.

"Все в порядке. Отпустите его, и мы установим 100-процентную пошлину на его игрушку, и он не будет продавать ни одной игрушки в Соединенных Штатах, а это их крупнейший рынок", - отреагировал на это Трамп.

По словам Крейца в США разрабатывают игрушки, там происходит проектирование продукта и управление брендом. Но производство игрушек за рубежом позволяет создавать качественный и доступный продукт.

Примерно 20% импорта игрушек Mattel на рынке США поступает из Китая. Крейц сказал, что компания надеется снизить этот показатель до 15% в следующем году и в конце концов до 10% или меньше в 2027 году.

Компания заявила, что намерена сохранить 40-50% своей продукции по цене 20 долларов или ниже, но, возможно, придется поднять некоторые цены в США.

Вернуть производство в США является главной целью Трампа, пишет The Independent. И в шагах Mattel президент США видит стремление договориться с ним о сделке.

Напомним:

Ранее производитель игрушек Mattel, известный благодаря куклам Barbie, объявил о повышении цен на свои товары в США из-за новых пошлин на импорт из Китая.

В этом году тарифы будут стоить компании примерно $270 млн, заявил финансовый директор Mattel Энтони ДиСильвестро. Чтобы их избежать, Mattel планирует перенести часть производства из Китая в другие страны, а также повысить цены на часть игрушек в США.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Китай на этой неделе проведут первые официальные торговые переговоры с начала таможенного противостояния.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность существенного, обоюдного снижения пошлин во время переговоров с Китаем, которые состоятся на выходных, примерно до уровня ниже 60%.

Как известно, президент США Дональд Трамп в апреле объявил о введении пошлин в размере 145% на китайские товары, на это Китай ответил 125% пошлинами на американскую продукцию.