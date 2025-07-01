Трамп почав продавати парфуми

Президент США Дональд Трамп представив нову лінію парфумів для жінок і чоловіків.

Про це пише The Independent.

"Не задовольняючись своїм ім'ям на кросівках, бібліях, гітарах і криптовалюті, 45-й і 47-й президент Сполучених Штатів тепер хоче, щоб ви купили його нові парфуми", – говориться у публікації.

"Парфуми Trump вже тут. Вони називаються "Victory 45-47", тому що вони про Перемогу, Силу та Успіх — для чоловіків і жінок", — оголосив президент Дональд Трамп на своїй власній соціальній мережі Truth Social у понеділок ввечері.

Упаковки містять зображення президента та символічні жести, такі як піднятий кулак, або ж позолочені статуетки.

"Парфуми, які пропонують за ціною 249 доларів за флакон і з "іконічною" та нібито "обмеженою серією" золотою статуєткою, аромати 'Victory 47' є останніми в лінійці парфумів Трампа, які вперше надійшли в продаж минулого грудня", – говориться у публікації.

Жіноча версія рекламується як така, що виражає "впевненість, красу та невтомну рішучість", тоді як чоловіча туалетна вода пропонується "для чоловіків, які ведуть з силою, впевненістю та метою".

"Але зауваження внизу сторінки зазначає: "Парфуми Trump не розробляються, не виготовляються, не розповсюджуються і не продаються Дональдом Дж. Трампом", а натомість виробляються за ліцензією на брендинг", – зазначає The Independent.

Президент Трамп не склав етичну присягу на час свого перебування на посаді, на відміну від більшості інших президентів в недавній історії, додає видання.

"Парфуми — це лише одна з зірок у галактиці продуктів, які Трамп використовував з президентської трибуни для реклами з моменту свого повернення до влади. Згідно з Forbes, Трамп міг заробити до 315 мільйонів доларів на своїй новинці "$TRUMP" криптовалюті з моменту її запуску наприкінці січня, навіть незважаючи на те, що її вартість впала з 27,72 долара за монету до 8,73 долара", – говориться у публікації.

Останній фінансовий звіт Трампа розкрив, що минулого року він заробив, зокрема, 2,8 млн дол від "Trump Watches", 3 млн дол від його книги-альбому Save America, і 50 млн дол від його маєтку Mar-a-Lago та членського клубу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Трамп продає іноземцям доступ до себе. Більшість найбільших власників мемекоінів Трампа проживають за кордоном, включаючи головного інвестора – криптомагната китайського походження, якого в США звинувачували у шахрайстві.

Раніше повідомлялося, що криптовалютний проєкт Дональда Трампа заробив щонайменше 350 млн дол після запуску його мемкоіна в січні.

Також раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Дональда Трампа приймає в подарунок від королівської родини Катару реактивний літак Boeing 747-8. Хоча американське законодавство забороняє урядовцям приймати дорогі подарунки від іноземних держав, юристи Білого дому та Міністерства юстиції підготували необхідний правовий висновок.