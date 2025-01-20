TikTok ждет отсрочку запрета, поскольку Китай сигнализирует, что готов к сделке

Ожидается, что новоизбранный президент Дональд Трамп предоставит TikTok больше времени для заключения сделки после своего возвращения к власти в понедельник, поскольку Китай дал понять, что будет открыт для заключения сделки, чтобы сохранить TikTok на американском рынке.

Об этом пишет Reuters.

Сервис коротких видео, которым пользуются 170 миллионов американцев, был ненадолго выведен из сети для американских пользователей в субботу, за несколько часов до того, как в воскресенье вступил в силу закон, согласно которому он должен быть продан его китайским владельцем ByteDance по соображениям национальной безопасности. Американские чиновники заявили, что из-за ByteDance существует риск злоупотребления данными американцев.

TikTok возобновил доступ в воскресенье и поблагодарил Трампа за заверения, что TikTok и его бизнес-партнеры не будут вынуждены платить большие штрафы, чтобы продолжить работу приложения.

В понедельник приложение и веб-сайт заработали, но TikTok все еще был недоступен для загрузки в магазинах приложений Apple и Google, что свидетельствует о том, что обе компании ждали более четких юридических заверений.

Это произошло после того, как Китай впервые указал, что он будет открыт для сделки, которая позволит TikTok работать в США.

Напомним:

Социальная сеть TikTok перестала работать в Соединенных Штатах менее чем за два часа до того, как запрет должен был вступить в силу.

<Избранный президент США Дональд Трамп не исключает сохранения китайской собственности на TikTok, если будут приняты меры для обеспечения защиты и хранения данных американских пользователей в США.