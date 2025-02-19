Суд задовольнив позов прокуратури АР Крим до авіакомпанії South African Airwais: деталі

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури АР Крим та м. Севастополя до авіакомпанії South African Airwais про стягнення заборгованості у розмірі 646 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Криму.

Зазначається, що літаки цієї африканської авіакомпанії здійснювали польоти у повітряному просторі України, у тому числі, над відкритими водами Чорного моря. Однак, авіакомпанія не сплатила належні аеронавігаційні збори, встановлені відповідно до законодавства України, норм Міжнародної організації цивільної авіації та правил Євроконтролю.

Пред’явлення позову зумовлене необхідністю забезпечувати стабільне функціонування об’єкта державної власності стратегічного значення (ДП "Украерорух") та виконання Україною обов’язків, передбачених Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.

Наразі, судами задоволено позовні вимоги прокуратури автономії на загальну суму понад 7,7 млн грн у вказаній категорії справ. При цьому, кошти у розмірі понад 3,7 млн грн вже стягнуто на користь держави, повідомляють в прокуратурі АР Крим.