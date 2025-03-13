Суд виніс вирок у справі незаконного продажу сигарет на Одещині: що це передбачає

За матеріалами Бюро економічної безпеки в Одеській області суд оштрафував мешканця Білгорода-Дністровського, який зберігав й продавав фальсифіковані сигарети.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що 32-річний чоловік у 2024 році, не маючи відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими та лікеро-горілчаними виробами, продавав контрафактну продукцію через месенджери, а також на місцевому ринку. Інтернет-замовлення надсилав поштою.

Під час обшуків у складських приміщеннях детективи БЕБ вилучили понад 53 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, 4 ємності з горілкою та коньяком, два транспортирних засоби, якими перевозили контрафактну продукцію та гроші, отримані від злочинної діяльності.

За даними БЕБ, орієнтовна вартість вилученого майна – майже 7 млн грн.

Фігуранту отримав підозру. Його вину у скоєному доведено у повному обсязі. Суд виніс вирок – штраф в розмірі 85 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо:

Наприкінці лютого БЕБ викрило жителя Луцька, який реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби. Загальна вартість вилученої продукції складає майже півмільйона грн, на неї накладено арешт.



