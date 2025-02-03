Суд відхилив апеляцію акціонерів "Укрнафти" щодо стягнення з України 6 млрд доларів

Стокгольмський апеляційний суд відхилив апеляцію трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстицій.

Кіпрські компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited, які сукупно володіють 40,1009% акцій "Укрнафти", у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

Претензії позивачів базувалися на кількох ключових аспектах:

- відбір газу НАК "Нафтогаз України" з газосховищ "Укрнафти" за заниженими цінами або безоплатно для потреб населення;

- невиконання рішень українських судів щодо повернення відібраного газу;

- підвищення ставки рентної плати за користування надрами;

- законодавчі зміни щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.

Суд погодився з ключовим аргументом України про те, що позивачі не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу "Укрнафта", а отже, не зробили інвестицію відповідно до Договору до Енергетичної Хартії та не мали права на подання арбітражного позову.

За рішенням суду, кіпрські компанії тепер зобов'язані відшкодувати Україні близько 19 млн доларів витрат на арбітражне провадження, 2,7 млн доларів судових витрат та близько 550 тисяч доларів додаткових судових витрат.

Нагадаємо:

Міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, які належать групі Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Станом на літо 2016 року сума позову складалася з: 2,063 млрд доларів, які міноритарії "Укрнафти" вимагають в рахунок втрати дивідендів; 932 млн доларів міноритарії вимагали в рахунок штрафних санкцій; 1,679 млрд доларів в рахунок втрати вартості акцій.

Мін'юст України у справі проти міноритаріїв "Укрнафти" залучив британську юрфірму Latham&Watkins.

У січні 2018 року претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів.

У листопаді 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про взаємні розрахунки між "Нафтогазом", бюджетом і "Укрнафтою" на понад 40 млрд грн, які провели в грудні.

У лютому 2021 року Стокгольмський арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції у справі за позовом міноритарних акціонерів "Укрнафти" (три офшорні компанії, пов'язані з Ігорем Коломойським), які хотіли стягнути з держави Україна більше 6 млрд доларів та відсотки, нараховані на цю суму.