SoftServe купила індійську компанію NewVision Software

14 липня українська IT-компанія SoftServe придбала індійську сервісну компанію NewVision Software.

Про це повідомляє Forbes Україна.

Це п'ята публічна M&A-угода за 33 роки існування SoftServe і друга з початку повномасштабного вторгнення.

NewVision Software заснована у 2016 році, згідно з LinkedIn. Головний офіс – в індійському місті Пуне. Компанія також має офіси та команди в США та на Близькому Сході.

За результатом угоди до SoftServe доєднається понад 700 інженерів NewVision Software. Глобальний штат компанії зросте до майже 11 000 працівників (65% – в Україні).

СЕО NewVision Software Капіл Годані та головний операційний директор Балан Рамасвамі разом з рештою лідерської команди продовжать керувати компанією. Вона збереже свій бренд після поглинання.

NewVision Software розробляє софт для аудиторських, фінансових, енергетичних, медичних, страхових компаній і телеком, згідно з її сайтом.