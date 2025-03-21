Весняна посівна: українські аграрії вже засіяли понад 250 тисяч га земель

Станом на 20 березня аграрії 19 областей України засіяли 250,4 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

За даними відомства, наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь — 133,5 тис. га. Ярої пшениці вже засіяно 36,7 тис. га, гороху – 57 тис. га, вівса – 16,9 тис. га.

Зазначається, що регіони-лідери за темпами сівби:

Миколаївська область: 43 тис. га (пшениця – 1,5 тис. га, ячмінь – 22,5 тис. га, горох – 18,7 тис. га, овес – 0,3 тис. га).

Тернопільська область: 31,3 тис. га (пшениця — 6,4 тис. га, ячмінь — 21,3 тис. га, горох — 2,1 тис. га, овес — 1,5 тис. га).

Кіровоградська область: 25,9 тис. га (пшениця —0,9 тис. га, ячмінь — 14,5 тис. га, горох — 10,5 тис. га).

Вінницька область: 24,1 тис. га (пшениця — 5,6 тис. га, ячмінь — 12,3 тис. га, горох — 5,3 тис. га, овес — 0,9 тис. га).

Рівненська область: 15,2 тис. га (пшениця — 0,5 тис. га, ячмінь — 10,7 тис. га, горох — 0,7 тис. га, овес — 3,3 тис. га).

Нагадаємо:

Станом на 13 березня 2025 року аграрії 15 областей України засіяли 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.