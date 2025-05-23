В Україні завершується сівба зернових: скільки і яких культур засіяли

Станом на 23 травня аграрії всіх областей України засіяли 5,3 млн га ярих зернових та зернобобових культур. Це складає 94% від прогнозованих площ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

За даними відомства, найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 3,76 млн га (93%), ячмінь – 743,6 тис. га (96%), ярої пшениці вже засіяно 215,3 тис. га (95%), гороху – 212 тис. га (98%), вівса – 158,4 тис. га (98%). Гречка засіяна на площі 49,7 тис. га (56%), просо – 43,9 тис. га (58%).

Регіони-лідери за темпами сівби:

Полтавська область: 545,2 тис. га;

Чернігівська область: 476,5 тис. га;

Вінницька область: 393,8 тис. га;

Сумська область: 385,8 тис. га;

Черкаська область: 372,6 тис. га.

Крім того, технічні культури засіяні на площі 6,8 млн га (85%). З них:

соняшнику – 4,35 млн. га (86%). Лідер Дніпропетровщина – 668,4 тис. га;

сої – 2 млн га (84%);

цукрових буряків – 217,1 тис. га (99%). Лідер Вінниччини – 50,5 тис. га.

Нагадаємо:

В Україні на 2025 рік заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.

В Мінагро зазначають, що головною особливістю нового сезону стане прогнозне збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.